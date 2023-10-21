АТЕШ нашел место дислокации оккупантов в Крыму: там насчитали около 20 единиц техники. Фото

Военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, обнаружило во временно оккупированном Крыму место дислокации войск РФ. Свою военную технику и личный состав захватчики разместили неподалеку от Джанкоя.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш". Партизаны также опубликовали координаты базы оккупантов – 45.743882181627114, 34.49290617688822.

"Наш агент обнаружил и зафиксировал большое место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на этой локации находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные Уралы и Камазы, так и топливозаправщики.

При этом подъезды к объекту охраняются оккупантами возле обустроенных оборонных позиций. Сам личный состав разбросан по всему населенному пункту.

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Напомним, российские оккупанты из-за тяжелых потерь на фронте стягивают в оккупированный Крым устаревшую технику. В частности, в Евпаторию массово опрокидывают советские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 18 октября в районах Евпатории и Севастополя раздалась серия мощных взрывов. Также было громко в Сакском районе оккупированного Крыма. В сети заявляли о пролете беспилотника.

– По данным "Атеша", военные РФ построили фортификационные "укрепления" на береговой линии в Евпатории. Партизаны показали фото оборонительной линии на одном из пляжей.

– В ГУР отметили, что после вывода кораблей из оккупированного Севастополя возможности ЧФ РФ стали ограниченными. Перемещение судов в Новороссийск происходит уже в течение нескольких месяцев.

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