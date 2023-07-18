'Не так быстро, как хотелось бы': Сырский указал на главную проблему с контрнаступлением ВСУ

Украина хотела бы получить быстрые результаты своего контрнаступления, однако это практически невозможно. Территория на востоке страны насыщена минами, оборонительными заграждениями, а также опорными пунктами россиян.

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Об этом в интервью ВВС рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Однако он считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество.

"Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но на самом деле это практически невозможно", – подчеркнул генерал.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу являются сильной стороной нашей армии", – добавил он.

По словам Сырского, такая черта украинской армии резко контрастирует с российской военной иерархией, которая, похоже, страдает от распрей, когда старшие офицеры отстранены от командования.

В материале также отметили, что для командующего Сухопутными войсками ВСУ "делом чести" является возвращение Бахмута: "Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто обязаны вернуть его".

Напомним: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что украинские войска на юге страны прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, разминирование невозможно осуществлять быстрее из-за технических моментов. Россияне всегда понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись. В настоящее время враг также имеет преимущество в количестве вооружений и людей. Все эти факторы замедляют темпы контрнаступления ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Объединенном прессцентре Сил обороны Украины сообщили, что за населенный пункт Старомайорское в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. На этом участке фронта преимущество на стороне украинских войск;

– командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на восточном направлении. Ситуация на этом участке фронта сложна, но контролируется.