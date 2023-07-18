За Старомайорское в Донецкой области идут тяжелые бои, но преимущество на стороне Сил обороны: подробности

За населенный пункт Старомайорское в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. На этом участке фронта преимущество на стороне Сил обороны Украины.

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Украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

По его словам, украинские военнослужащие имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское, к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы – здесь преимущество на нашей стороне", – отметил спикер.

Шершень подчеркнул, что потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 330 человек, в том числе безвозвратные потери – 151 человек.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 41 единицу вооружения и военной техники противника. Среди уничтоженной техники – 4 танка, 12 бронемашин, 10 артсистем и минометов, 3 РСЗО. Также уничтожены 14 складов боеприпасов противника.

Подразделения ракетных войск Сил обороны Таврического направления в течение суток нанесли 12 ударов по артиллерийским системам, огневым точкам и полевым сооружениям врага. Наши артиллерийские подразделения выполнили 1680 огневых задач, эффективно уничтожая живую силу, огневые средства и пункты управления врага.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшую неделю достигли незначительных продвижений на фронте. Продолжая контрнаступательные действия, они отбили атаки оккупантов на юге, где те начали немного экономить артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что украинские военные в результате наступательных действий на востоке и юге за неделю освободили почти 18 кв. км территорий, взяв пленных и уничтожив значительное количество оружия и техники противника. Всего за время наступления освобождено 210,5 кв. км территории.

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