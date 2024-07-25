Не так, как трактует роспропаганда: Коваленко объяснил заявление Кулебы о переговорах с РФ

Российская пропаганда использовала максимально в своих интересах и вне контекста фразу министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с Россией. РосСМИ не привели никакого контекста, в котором прозвучало такое заявление.

Видео дня

На это в эфире OBOZ.UA обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что полный текст выглядел совсем иначе.

"Украина готова к переговорам с Россией, но они должны быть рациональными и ориентированными на само достижение мира", – процитировал Коваленко Кулебу.

Он отметил, что министр сказал важное дополнение: "Готовность российской стороны вести именно такие переговоры пока не наблюдается".

"Речь идет о том, что Россия по состоянию на сегодняшний день еще не готова к переговорам на условиях Украины, а это границы 1991 года, о чем говорят все", – пояснил эксперт.

Он добавил, что Украина также преследует цель освобождения полуострова Крым. Это еще одна константа, которая не изменная в нашей политике по возвращению территорий.

По словам Коваленко, Кулеба подчеркнул, что в настоящее время РФ готова к переговорам исключительно на своих условиях, не устраивающих Украину. В то же время он отметил, что для России важно распространять нарратив о том, что Украина готова к переговорам.

"Не то, что Россия их желает и пытается навязать, а именно то, что Украина к этому готова и она якобы пытается как-то от России получить этот зеленый свет", – сказал Коваленко.

Он призвал украинцев сохранять критическое мышление, поскольку оккупанты и российская пропаганда продолжают работать на то, чтобы максимально сбить с толку и манипулировать той информацией, которая есть в информационном пространстве. В то же время, Украина своего мнения и своей позиции не меняет и продолжает дожимать Россию до того, чтобы она уже забыла о своих условиях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский анонсировал положительные последствия визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в КНР. Прежде Китай не будет поставлять оружие России и признает территориальную целостность Украины.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров в Китае подчеркнул, что наше государство никогда не согласится на ультиматумы в вопросе завершения войны. В то же время, в Пекине соглашаются, что в вопросе российско-украинской войны нужно достичь устойчивого мира, а не его иллюзии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!