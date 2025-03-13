Не только КАБы: на Лиманском направлении россияне бьют по позициям ВСУ 'Шахедами'

На Лиманском направлении российские оккупационные войска в последние недели все чаще применяют "Шахеды" для ударов по позициям Вооруженных сил Украины. Также оккупанты продолжают наносить авиационные удары.

Видео дня

Ситуация на этом направлении стабильно сложна. Об этом 12 марта в эфире "Суспільне Новини" рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й бригады ВСУ Максим Билоусов.

Российская армия с конца февраля постоянно наносит удары авиабомбами по Лиманскому направлению. Также участились случаи использования "Шахедов" по линии фронта.

"Они либо просто пролетают мимо, чаще чем было раньше, либо тоже пытаются их использовать по позициям, как мини КАБ. Наша ПВО работает", – сказал военный.

Силы обороны Украины прилагают усилия для того, чтобы отодвинуть врага подальше от наших позиций, но он постоянно проводит штурмовые действия. Оккупантов пытаются уничтожать на подходах с помощью сбросов с дронов и артиллерии.

"И наша пехота очень смелая. Очень много случаев стрелкового боя. И наши ребята тоже уничтожают врага из стрелкового оружия. Это невероятные вещи, потому что это казалось бы, что война перешла в такую фразу, где все решают беспилотники, но нет", – отметил Билоусов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении украинские защитники отбили семь российских атак в районах населенных пунктов Мирное, Колодези и Грековка.

Как сообщал OBOZ.UA, в небе над Лиманщиной украинским военным встречаются российские ударные дроны из картона, фанеры и пластика, которые называются "Молния". Наши воины показали, как сбивают эти БПЛА.

Также мы писали о том, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска стали чаще использовать FPV-дроны на оптоволокне. Такие БПЛА не подвержены влиянию радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!