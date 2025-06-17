Не умеет ни писать, ни читать: украинские морпехи на Запорожском направлении взяли в плен неграмотного оккупанта. Видео

Украинские морпехи на Запорожском направлении взяли в плен оккупанта, который оказался абсолютно безграмотным. Во время допроса оказалось, что боец Виктор Буторин никогда не ходил в школу и не умеет ни писать, ни читать.

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Видео опубликовали в Telegram-канале украинского журналиста Юрия Бутусова. В плен к нашим защитникам военнослужащий 71-го мотострелкового полка ВС РФ попал после неудачного штурма, во время которого его товарищи были ликвидированы, а сам оккупант подорвался на мине.

"Неграмотный. Я не учился в школе. Родителям помогал, на ферме работал. Получал полторы тысячи в неделю", – рассказал пленный.

На передовой, по словам россиянина, было нелегко, а с командованием вообще лучше не спорить.

"Если командиру перейдешь дорогу, то он отправляет в штаб, а оттуда уже не возвращаются. Я рад, что я попал в плен", – отметил Виктор Буторин.

Во время одного из штурмов, оккупант с другими военными подорвался на мине и чудом выжил.

"Я кричал помогите, никто не отзывался и я пополз сам. Со мной были еще шесть человек, но все они двухсотые", – объяснил россиянин.

Далее военный добровольно сложил оружие и сдался в плен украинским морским пехотинцам. Теперь Виктор Буторин советует всем российским военным не воевать и сдаться в плен.

"Ребята, лучше не воюйте, а сдайтесь в плен, а то вы умрете все. Не надо воевать, остановитесь, это вам не шутки", – подчеркнул он.

Напомним, пленный оккупант на допросе украинской стороне признался, что подписал контракт с армией диктатора Владимира Путина в состоянии алкогольного опьянения. Максим вместе с другом выпил и решил пойти убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, российский военный, который хотел сдаться в плен ВСУ и на которого его "побратимы" сбросили взрывчатку с дрона, когда он полз к позициям украинских воинов, не погиб. Раненого оккупанта нашли защитники, которые вывезли его в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас россиянин находится в плену.

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