Не я бью – верба бьет: в Воздушных силах показали украинский МиГ-29 с американской ракетой HARM. Фото

Украинские истребители МиГ-29 снарядили американскими ракетами HARM. Мощное оружие на украинских самолетах показали 9 апреля, в Вербное воскресенье.

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Фотография была опубликована Воздушными силами Вооруженных сил Украины. По случаю религиозного праздника ракету, приготовленную для оккупантов, украсили традиционной для Вербного воскресенья поговоркой.

"Украинский МиГ-29 с американским "хармом" к вербному воскресенью готов!" – отметили в ВС ВСУ.

Судя по надписи на ракете "Не я бью – верба бьет", уже совсем скоро украинские пилоты устроят для захватчиков взрывной праздник.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) — это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, с дальностью свыше 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Она способна наводиться на высокочастотные радары, поэтому была разработана с меньшей уязвимостью к традиционным видам помех, вроде отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты.

Ракета HARM вычисляет расположение цели и способна поразить ее, даже если РЛС была выключена. Последние модификации ракеты предназначены для поражения РЛС с изменением частот.

Эти ракеты были приняты на вооружение в 1983 году, в конце 80-х активно использовались в Ливии, а затем и в ходе войны в Персидском заливе.

Ими оснащают самолеты A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark, Panavia Tornado, а с 2022 года, в результате вторжения России в Украину – еще и советские МиГ-29 и Су-27.

Интегрировать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в арсенал МиГ-29 смогли украинские военные инженеры в сотрудничестве с американскими специалистами. Это позволило украинским пилотам успешно уничтожать российские радиолокационные станции.

Первые изображения МиГ-29 с подвешенной парой ракет AGM-88 украинцы увидели 30 августа прошлого года, когда в командовании ВС ВСУ показали видео боевой работы лётчика на таком истребителе. На видео также зафиксированы пуски американских ракет в полете.

Напомним, ранее стало известно, что российские специалисты в Словакии могли умышленно повредить МиГ-29, которые теперь решили передать Украине. Перед передачей у них выявились проблемы с неисправностью двигателей. Российские техники до прошлого года находились и на авиабазе "Сляч" в Словакии. И дефекты появились только в тех деталях, доступ к которым имели россияне.

Также сообщалось, что о передаче Украине первых четырех истребителей МиГ-29 Словакия объявила 23 марта, когда они уже были на территории нашего государства. В общей сложности в МО Словакии вызвались передать 10 самолетов из 11, стоявших на вооружении словацкой армии.

В то же время еще 14 истребителей МиГ-29 готовы передать Польшу. Об этом во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу заявил глава государства Анджей Дуда. Он также сообщил, что 8 из них уже отправились к новым владельцам.