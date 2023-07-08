'Не знал страха и сомнений': в РДК рассказали о гибели побратима на Запорожье

В боях на Запорожском направлении погиб россиянин з "Русского добровольческого корпуса" с позывным "Балтика". Он приехал в Украину из Европы для того, чтобы присоединиться к РДК, в марте 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса". Там не раскрыли личность погибшего из соображений безопасности для его семьи.

"В ходе выполнения боевой задачи по штурму вражеских позиций на Запорожском направлении погиб боец "Русского Добровольческого Корпуса с позывным "Балтика", а ещё шесть наших бойцов получили ранения разной степени тяжести", – отмечено в сообщении.

В РДК рассказали, что погибший воин присоединился к ним в марте этого года. Но несмотря на то, что повоевать он успел лишь несколько месяцев, показал себя настоящим бойцом.

"Балтика" или "Балт", как его называли побратимы, приехал к нам из Европы в марте этого года, где жил уже очень давно, будучи ярым противником кремлевского режима. Он был из тех, кто всегда отстаивал право быть русским, где бы он ни находился и чего бы это ни стоило. "Балт" оставил семью, комфортную жизнь и любимое дело ради борьбы за будущее своего народа. Настоящий воин, рыцарь-штурмовик, он не знал страха и сомнений и всегда был готов первым идти в бой", – заявили в РДК.

Имени погибшего побратима там не назвали: объяснили это соображениями безопасности для его семьи.

"Он тщательно скрывал свою личность при жизни и мы не подведём его после смерти, чтобы ничто не угрожало его семье, по которой он всегда тосковал. Увидимся в Вальхалле, брат", – добавили в РДК.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Бахмут погиб доброволец из Литвы Валериюс Полковниковас. Военный проходил лечение в больнице в Киеве после серьезных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Друг погибшего воина объяснил его решение воевать за Украину тем, что он "не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость".