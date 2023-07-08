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"Не знал страха и сомнений": в РДК рассказали о гибели побратима на Запорожье

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
7,1 т.
'Не знал страха и сомнений': в РДК рассказали о гибели побратима на Запорожье

В боях на Запорожском направлении погиб россиянин з "Русского добровольческого корпуса" с позывным "Балтика". Он приехал в Украину из Европы для того, чтобы присоединиться к РДК, в марте 2023 года.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса". Там не раскрыли личность погибшего из соображений безопасности для его семьи.

"Не знал страха и сомнений": в РДК рассказали о гибели побратима на Запорожье

"В ходе выполнения боевой задачи по штурму вражеских позиций на Запорожском направлении погиб боец "Русского Добровольческого Корпуса с позывным "Балтика", а ещё шесть наших бойцов получили ранения разной степени тяжести", – отмечено в сообщении.

В РДК рассказали, что погибший воин присоединился к ним в марте этого года. Но несмотря на то, что повоевать он успел лишь несколько месяцев, показал себя настоящим бойцом.

"Балтика" или "Балт", как его называли побратимы, приехал к нам из Европы в марте этого года, где жил уже очень давно, будучи ярым противником кремлевского режима. Он был из тех, кто всегда отстаивал право быть русским, где бы он ни находился и чего бы это ни стоило. "Балт" оставил семью, комфортную жизнь и любимое дело ради борьбы за будущее своего народа. Настоящий воин, рыцарь-штурмовик, он не знал страха и сомнений и всегда был готов первым идти в бой", – заявили в РДК.

Имени погибшего побратима там не назвали: объяснили это соображениями безопасности для его семьи.

"Он тщательно скрывал свою личность при жизни и мы не подведём его после смерти, чтобы ничто не угрожало его семье, по которой он всегда тосковал. Увидимся в Вальхалле, брат", – добавили в РДК.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Бахмут погиб доброволец из Литвы Валериюс Полковниковас. Военный проходил лечение в больнице в Киеве после серьезных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Друг погибшего воина объяснил его решение воевать за Украину тем, что он "не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость".

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