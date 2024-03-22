Небензя в ООН цинично похвастался, что цель РФ по демилитаризации Украины выполнена: заявление

Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя на заседании 22 марта заявил, что страна-агрессор уже выполнила одну из целей войны против Украины. Несмотря на это, "Запад бросает на "мясные штурмы" все больше украинцев", добавил он.

По его словам, дела украинских защитников очень плохи. Они якобы "постоянно отступают", также "наблюдается массовое дезертирство", рассказал в ООН Небензя.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей "эсвео" по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно на поставах от стран НАТО", – заявил Небензя.

Он добавил, что дезертирство из рядов ВСУ происходит потому, что "многие осознали происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления". "При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на "мясные штурмы" все больше украинцев", – сказал Небензя.

В свою очередь отметим, что цели войны, которые называли в РФ, то и дело менялись. Если в своей речи в день начала широкомасштабного вторжения диктатор России Владимир Путин говорил исключительно о Донбассе и целью "военной операции" назвал защиту псевдореспублик ЛДНР, то о так называемых "демилитаризации" и "денацификациях" Украины в РФ заговорили несколько позже.

Среди других "целей" этой войны еще позже в РФ называли предоставление русскому языку в Украине конституционного статуса, а также стремление оттянуть НАТО от границ России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее постпред Небензя заявил, что у Украины еще есть шанс сохраниться как государство, если оно не будет представлять угрозы для России. И чем дольше затягивается конфликт из-за поддержки Киева Западом, тем невыгоднее будут условия мира для Украины.

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