Неижпапа: сейчас враг боится приближаться к Одессе, между нами существует 'серая зона'

Командующий Военно-морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что российские оккупанты бояться приближаться к Одессе на расстояние менее 100 морских миль. По его словам, сейчас между украинскими войсками и врагом существует "серая зона", которая охватывает 25 тысяч квадратных километров.

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В то же время он подчеркнул, что в настоящее время противник имеет преимущество в воздухе в этой части Черного моря. Об этом Неижпапа рассказал в интервью АрміяInform.

Вице-адмирал отметил, что в начале полномасштабного вторжения потенциал российского флота был гораздо больший, чем у Украины. Однако, по словам командующего ВМС, Украина не стояла на месте и строила флот.

"Ярким примером тому, в частности, является воплощение ракетных программ, утвержденных Верховным Главнокомандующим ВС Украины. Благодаря их реализации был создан украинский ракетный комплекс "Нептун". Среди людей, которые внедряли ракетные программы, были и мои бывшие подчиненные ракетчики, которые еще в Крыму имели опыт использования крылатых ракет. И это именно благодаря им, этим людям сегодня противник не приближается к побережью Одессы на расстояние менее 100 морских миль, и между нами и врагом ныне существует "серая зона", которая охватывает 25 тысяч квадратных километров", – заявил Неижпапа.

Также он констатировал, что в российские оккупанты имеют преимущество в воздухе над Черным морем. Поэтому западные функциональные истребители F-16 необходимы Украине не только лишь для удачного проведения операций на суше, но в том числе и на море.

Кроме того, Неижпапа подчеркнул, что с момента широкомасштабного вторжения вырос ракетный потенциал Украины. Это, прежде всего, связано с поступлением новых образцов ракетного вооружения и другой помощи от наших западных партнеров.

"Вы знаете, что сейчас на вооружении ВМС есть противокорабельный комплекс "Гарпун", который очень хорошо себя зарекомендовал во время боевых действий по защите нашего государства. Этот комплекс, в частности, потопил российское судно обеспечения, имевшее на борту ЗРК "Тор" и направлявшееся на остров Змеиный, чтобы обеспечить оружием российский гарнизон и доставить свежую партию оккупантов на усиление", – отметил командующий ВМС.

Напомним, в конце мая минобороны страны-террориста России решило в очередной раз потешить россиян виртуальными победами в войне против Украины. На этот раз оккупационная армия в своих фантазиях уничтожила корабль Военно-Морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Причем в минобороны РФ выдали, что это был уже последний боевой корабль Украины. Впрочем, пропагандистские сказки не нашли особой поддержки среди россиян.

Ранее сообщалось, что РФ приступила к незаконной утилизации кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Оккупанты захватили их в Севастополе и Донузлаве во время оккупации Крыма.