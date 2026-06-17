Немецкая компания Hensoldt предоставит Украине радары для систем ПРО: появились подробности

Немецкая оборонная компания Hensoldt передаст Украине радары для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь идет о радиолокационных станциях TRML-4D для систем защиты от баллистических ракет.

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Соответствующая договоренность была достигнута 16 июня во время международной оборонной выставки Eurosatory во Франции между немецкой компанией Hensoldt и украинским производителем вооружения Fire Point. Об этом сообщается на сайте Hensoldt.

Немецкие радары укрепят защиту украинского неба

Как отмечается, компания Hensoldt будет отвечать за производство, испытания и поставку радиолокационных систем для перспективной системы противоракетной обороны, а также обеспечит их интеграцию в единый комплекс.

"Украина показала, как быстро могут появляться инновации в условиях реального оперативного давления. Наша задача – объединить эту скорость с проверенными сенсорными технологиями, промышленной масштабируемостью и системной интеграцией. Вместе с местными производителями и европейскими партнерами мы хотим помочь устранить один из самых насущных пробелов в возможностях противовоздушной и противоракетной обороны", – подчеркнул генеральный директор Hensoldt Оливер Дьорре.

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Ключевым элементом станет современный радар TRML-4D, который уже доказал свою эффективность в эксплуатации и благодаря программной гибкости может адаптироваться к различным задачам ПРО. Станция построена на базе технологии AESA и способна одновременно обнаруживать и сопровождать около 1500 воздушных целей различных типов.

В свою очередь, Fire Point выступит генеральным подрядчиком проекта и будет отвечать за разработку всей системы противоракетной обороны. Компания будет производить, испытывать и поставлять ракеты FP-7, пусковые установки и средства управления, а также обеспечит интеграцию основных компонентов в единый боевой комплекс.

Напомним, украинская компания Fire Point завершила разработку ракеты-перехватчика FP-7.X, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Ракета уже успешно прошла испытания и продемонстрировала характеристики, необходимые для работы в составе перспективного противоракетного комплекса FREYA.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Fire Point провела первое летное испытание новой зенитной ракеты FP-7.x, которая разрабатывается как более дешевая и массовая альтернатива американской системе Patriot. Разработчики утверждают, что ракета способна перехватывать баллистические цели и может стоить в несколько раз дешевле западных аналогов.

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