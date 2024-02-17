Немецкий концерн Rheinmetall построит в Украине завод по производству боеприпасов: подписан меморандум. Фото

Концерн из Дюссельдорфа Rheinmetall намерен открыть предприятие по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Это будет совместный завод с украинской компанией, которая выступит партнером по этому проекту.

Об этом Rheinmetall сообщил в своих Twitter(X). 51% акций совместного предприятия будут принадлежать концерну, а украинской компании – 49%.

Меморандум о сотрудничестве был подписан в субботу, 17 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в ФРГ Алексея Макеева.

Отмечается, что новый завод будет ежегодно выпускать шестизначное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также метательные заряды. Именно их заказало правительство ФРГ в рамках помощи для Украины.

Следует отметить, что для наращивания объемов поставок Rheinmetall в прошлом году расширил имеющиеся производственные мощности, а также приобрел производителя Expal Systems из Испании.

Кроме того, концерн строит новый завод боеприпасов в Германии, который будет иметь полный цикл производства. Предприятие будет способно производить до 1800-1900 тонн гексогена. Также у него будет литейный цех по производству корпусов артиллерийских снарядов мощностью до 200 тысяч единиц в год.

К концу этого года Rheinmetall в целом планирует изготовить семьсот тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, находящийся в Дюссельдорфе немецкий концерн Rheinmetall обещает поставить для украинской армии большое количество боеприпасов и бронированной техники в этом и в следующем году.

Немецкий концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с "Украинской оборонной промышленностью" (бывший "Укроборонпром"). Совместная компания будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, полученной Украиной от партнеров.

Rheinmetall также построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать их только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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