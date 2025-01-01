'Непрерывно поддерживать Украину': в странах ЕС отреагировали на удары РФ 1 января

В первый день нового года страна-агрессор Россия атаковала украинские города, убив мирных жителей и вызвав разрушения. На это отреагировали в Европе, в частности, в Чехии и Нидерландах.

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Так, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети Х написал, что в новогоднюю ночь, которая должна быть временем мира и надежды, Россия выбрала насилие. Армия РФ нанесла удары по Киеву, там есть погибшие.

"Поэтому моя резолюция: чешская дипломатия продолжит твердо стоять на стороне украинцев – потому что мир начинается с привлечения агрессора к ответственности", – подчеркнул Липовский.

На действия оккупантов отреагировал также министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Он отметил, что Россия встретила новый год, запустив по Украине более 100 беспилотников.

"Это лишь подкрепляет благие намерения на 2025 год – неизменно поддерживать Украину против российской агрессии. И в то же время быстро и значительно укрепить наши вооруженные силы в Европе", – написал министр.

Реагируя на атаки РФ в новогоднюю ночь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 111 запущенных врагом ударных дронов по мирным украинским городам являются лучшим свидетельством того, что главным приоритетом для государства-агрессора остается приносить страдания украинскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 1 января российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Украины. В частности, РФ атаковала нашу страну 111 дронами-камикадзе. Защитники неба большинство вражеских целей сбили, а остальные были локационно потеряны или вышли из воздушного пространства страны.

В Киеве обломки сбитых вражеских дронов упали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения, два человека погибли, семеро пострадали. Дома в центре столицы россияне атаковали по меньшей мере четырьмя дронами-камикадзе.

Также оккупанты били по Херсону – город обстреливали с самого утра. Под вражеским огнем оказался Днепровский район Херсона. В результате российских обстрелов погиб мужчина, есть также пострадавшие.

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