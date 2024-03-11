'Ни один круговой обмен не поможет': немецкая оппозиция призвала передать Украине ракеты Taurus напрямую

Оппозиционные депутаты в Германии снова призвали правительство государства передать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Они считают, что это вооружение нужно предоставить Киеву напрямую, а не в результате "кольцевого обмена" ракетами.

Как сказал заместитель главы фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль, Берлин должен "сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины". Его слова в воскресенье, 10 марта, процитировало издание DW.

"К этому относится и поставка лучших систем вооружения, а Taurus – это как раз такая система. Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", – добавил он.

Ранее к поставкам Украине ракет Taurus с большой дальностью поражения призвали главы ХДС и сестринской партии ХСС – Фридрих Мерц и Маркус Зедер.

Напомним, что в Британии ранее сообщили, что рассматривают возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от Германии. Лондон не разделяет опасения немецкого канцлера Олафа Шольца, что поставки Taurus могут способствовать эскалации войны, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин их передаст. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага от зеленых Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение относительно Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.