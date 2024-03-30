'Ничего не исключаем': спикер парламента Франции прокомментировала вероятную отправку войск в Украину

Законодатели Франции, несмотря на заявления некоторых политиков, поддерживают своего президента относительно помощи Украине. В частности, они не исключают и отправку войск в нашу страну.

Об этом рассказала глава парламента Франции Яэль Брон-Пиве, находясь в Одессе. Там она встретилась с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, командующим Военно-морскими силами ВСУ Алексеем Неижпапой, местными чиновниками и журналистами.

"В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция ранее демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до победы, ничего не исключено. Все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента. Эта позиция достаточно ясна", – сказала Брон-Пиве по поводу отправки войск в Украину.

Глава Национального собрания Франции подтвердила решительную поддержку ее страной всего украинского народа в его борьбе против российской агрессии. "Значительное внимание французская сторона обратила на успехи Украины на морском направлении", – отметили в ВМС ВСУ.

Также стороны обсудили вопросы потребностей морских Сил ВС Украины в военной помощи для наращивания боевых способностей.

Как сообщал OBOZ.UA, Яэль Браун-Пиве прибыла в Киев утром 28 марта. Делегация французского парламента уже провела переговоры с украинскими парламентариями, которые, в частности, касались военной поддержки Украины.

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