Никакого вывода войск: СМИ раскрыли первые предложения России по мирному договору с Украиной в первые недели Великой войны

Во время нескольких раундов переговоров в первые дни полномасштабного вторжения Россия пыталась навязать свои условия и фактически подчинить себе Украину. Москва предлагала Украине только "режим прекращения огня" и ни о каком отводе российских войск с территории Украины речи не шло.

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Также представители РФ хотели, чтобы Украина признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода".

К третьему раунду переговоров, который состоялся 7 марта 2022 года, российская делегация придумала проект "Договора о нейтралитете Украины". Однако на самом деле предложения Москвы означали нейтрализацию украинской государственности.

В частности, оккупанты требовали сократить до минимума всю украинскую армию. Россияне мечтали, чтобы личный состав ВСУ не превышал 50 тыс. человек, а на вооружении оставалось бы всего 55 вертолетов и 300 танков. Более того, российская делегация выдвинула требования оставить за РФ право в будущем запрещать Украине любые виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований.

Примечательно, что оккупанты предлагали Украине только "режим прекращения огня", но ни о каком отводе российских войск с территории Украины речи не шло. В то же время российская делегация настаивала, чтобы Украина отвела все свои войска на пункты постоянной дислокации, а иностранные партнеры – немедленно прекратили любую помощь.

Предложения РФ по мирному договору также включали намерения оставить российских военных на территории Украины до выполнения "всех обязательств по договору". В частности, эти обязательства включали масштабные изменения в законодательстве, разоружение и принятие международных гарантий. При этом контроль над разведением войск Россия также предлагала оставить за собой.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинскую войну невозможно завершить "вничью". По его словам, такая формулировка не предполагает справедливого учета интересов сторон.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию Financial Times о том, что якобы Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине.

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