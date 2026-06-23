Новая фаза войны? Украина создала для Путина сразу четыре проблемы – BILD

Украина создала главе Кремля Владимиру Путину сразу четыре проблемы одновременно. Благодаря массовому использованию дронов и ракет ущерб , наносимый российской военной машине, постепенно растет.

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Нисдвигов на фронте, ни обеспечения безопасности армейских поставок в ВС РФ не наблюдается. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Застой на линии фронта

Несмотря на локальные сдвиги, стратегических изменений на фронте уже три года нет. При этом как ВСУ, так и ВС РФ постоянно атакуют пути снабжения, грузовики с боеприпасами, перевозки топлива, железнодорожные узлы и дорожные сообщения противника.

"В центре фронта сформировалась зона шириной в много километров, ничейная земля, контролируемая дронами. Здесь Украина вполне добивается успехов и наносит российской армии тяжелые потери", – заявил историк-славист Ян Берендс.

В настоящее время решающую роль в войне все больше играют дроны, ракеты и системы ПВО.

"Война на истощение продолжается, и Россия не находит средств, чтобы выиграть военным путем", – говорит профессор международных отношений Кельнского университета Томас Йегер.

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Перебои в военной логистике

Другая проблема заключается в том, что Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, топливным резервуарам и железнодорожной инфраструктуре в тылу России.

"Ущерб для экономики огромен – как в плане экспорта нефти, так и в плане поставок внутри страны и на фронт. Драматическая ситуация сложилась на незаконно оккупированном полуострове Крым, где частным лицам больше не выдают бензин", – говорит Берендс.

Под удар также попали маршруты поставок во временно оккупированный Крым, последствия чего уже ощущаются на полуострове.

"За последние две недели выяснилось, что уничтожение инфраструктуры переработки и хранения нефти оказалось более эффективным, чем предполагалось. Теперь вся российская экономическая и социальная жизнь находится под давлением", – заявил аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд.

Неспособность защитить Крым становится политическим бременем

Кроме того, западноевропейские аналитики обращают внимание на то, что украинская армия регулярно наносит удары по военной инфраструктуре и путям снабжения полуострова.

"Крым – важнейший символ империалистической политики Путина. И ситуация меняется, поскольку оккупированный Крым изолируется от России", – говорит Йегер.

Украинские удары всё сильнее затрудняют снабжение российских войск. Берендс называет возможную потерю Крыма для Путина "массивным двойным ударом: символическим, поскольку пропаганда всегда подчеркивала тесную связь Крыма с Россией, и стратегическим, поскольку полуостров является форпостом Путина в Чёрном море".

Российское общество всё больше ощущает последствия войны

Атаки как по Крыму, так и по территории России делают последствия войны очевидными для многих россиян. По словам Умланда, для значительной части граждан России война впервые становится отчетливо видимой, а экономические последствия — особенно ощутимыми.

"Война превратилась из своего рода компьютерной игры в повседневную реальность для миллионов россиян", – говорит он.

В то же время Берендс добавил, что украинская тактика ведения войны сработала, поскольку эффективность ударов возросла, что продемонстрировала недавняя атака на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны смогут наносить удары по территории России на расстояние более 3000 километров. По словам главы государства, украинская сторона будет продолжать отвечать на российские атаки и увеличивать дальность своих средств поражения.

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