В Белгородской области под ракетную атаку попал завод: появились фото поражения

Утром 23 июня в Белгородской области после объявления воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы. По предварительным данным, удары были зафиксированы в областном центре, а также в городе Алексеевка.

Видео дня

В последнем под атакой был меловый завод. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результат атаки

По предварительной информации, удар по объекту был нанесен ракетным вооружением. Вскоре после атаки в сети были опубликованы фото, которые подтверждают точное поражение завода.

Одно из зданий предприятия практически полностью было уничтожено. Также после удара над заводом поднимается дым.

Главные истории дня

Оперативный штаб Белгородской области подтвердил удар по Алексеевке. Местные чиновники заявили, что после ракетного обстрела загорелось предприятие.

Российские власти утверждают, что пожар был оперативно ликвидирован, а погибших и пострадавших в результате удара не было.

"Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилёта боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Кроме того, повреждена кровля частного дома", – подтвердили российские власти.

Также утром 23 июня взрывы прогремели в самом Белгороде. Очевидцы утверждают, что слышали "оглушительные взрывы" сразу после отбоя ракетной опасности.

Что известно о предприятии

В городе Алексеевка Белгородской области расположено предприятие ООО "Мелзавод ЭГА", зарегистрировано в конце 2021 года. Предприятие специализируется на добыче и первичной обработке нерудных полезных ископаемых, в первую очередь мела, известняка, гипса, сланцев, а также декоративного и строительного камня.

Подобные промышленные предприятия с крупными ангарами, закрытыми территориями и подъездными путями часто используются армией РФ для скрытного размещения военной техники, обустройства полевых складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов или как пункты дислокации личного состава.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны смогут наносить удары по территории России на расстояние более 3000 километров. По словам главы государства, украинская сторона будет и впредь отвечать на российские атаки и увеличивать дальность своих средств поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня Москва оказалась под массированной атакой Сил обороны. В российской столице раздавались взрывы и вспыхнули пожары, среди поражённых целей – НПЗ в 15 км от Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!