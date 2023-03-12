Новая порция ''бавовны'': защитники Украины взорвали еще 5 складов с боеприпасами врага. Карта

Защитники Украины продолжают бить по складам с оружием и базам армии РФ на временно захваченных оккупантами территориях Украины. В течение недели (с 6 по 12 марта) украинскими военными были уничтожены пять складов с боекомплектом, кроме того бойцы попали по семи базам или командным пунктам россиян.

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Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там опубликовали карту "демилитаризации" "второй армии мира".

Как отмечается, "бавовна" была у окупантов на Донетчине, Херсонщине и в Запорожской области:

– Мелитополь (район), Запорожская область – минус база;

– Бердянск, Запорожская область – попадание в базирование;

– Херсонский район – минус 3 БК и 2 базы;

– Энергодар, Запорожская область – минус база;

– Шахтерск, Донецкая область – попадание в базирование;

– Волноваха, Донетчина – минус база;

– Каховский район – минус БК;

– Мариуполь – уточняется;

– Пологовский район, Запорожская область – минус БК.

Отметим, что, по словам первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за последнюю неделю (с 6 по 12 марта) войска России потеряли в Украине около 5970 человек. Также украинские защитники уничтожили 338 единиц вооружения и военной техники противника.

А в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что только за минувшие сутки в Украине было ликвидировано около 1090 захватчиков. В общей сложности с начала масштабного вторжения РФ потеряла уже около 159 090 своих военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении (Донецкая область) 12 марта Силы обороны Украины ликвидировали около 239 захватчиков, еще 293 вражеских военнослужащих получили ранения. Российские солдаты пытаются прорвать нашу оборону, но защитники продолжают жестокое противостояние.

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