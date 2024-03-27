Новый 'хлопок'? В оккупированных Бердянске, Мариуполе и Мелитополе прогремели взрывы

На временно оккупированных россиянами территориях Украины 27 марта снова прогремела "бавовна". На этот раз звуки взрывов были слышны одновременно в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. У оккупантов заявили о работе противовоздушной обороны.

"В одно и то же время взрывы прогремели в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Оккупанты заявили, что отработала ПВО. А мы ставим свечку Святой Бавовне и начинаем искать последствия. Хорошо", – написал Андрющенко.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрыв в Мариуполе предположительно произошел в Центральном районе города.

Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина заявила, что взрыв был слышен во всей нагорной части города. В то же время в Мелитополе оккупанты заявили об активной работе противовоздушной обороны и призвали местных пройти в укрытие.

Ранее сообщалось, что 22 марта 2024 года в Мелитополе (Запорожская область) в результате взрывов были уничтожены оккупанты и их техника. Операцию провели украинская разведка и местное сопротивление.

Как писал OBOZ.UA, 7 марта во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе раздались взрывы на складе боеприпасов российских захватчиков. Также поражена машина противника, которой привезли БК.

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