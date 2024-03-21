"Нужны не только гранаты": в НАТО заявили о необходимости дополнительной мобилизации в Украине

Украине необходимо не только западное оружие, чтобы победить в войне Российскую Федерацию. Армии также нужны люди, то есть продолжение мобилизации.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 21 марта во время своего визита в Украину – первого с начала большой войны. В столице он принял участие в Киевском форуме по безопасности.

"Вам нужны не только гранаты – вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", – сказал представитель Североатлантического альянса.

"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – добавил он.

Напомним: Роб Бауэр приехал в нашу страну в четверг, 21 марта. В день массированной ракетной атаки РФ по Киевщине нидерландский адмирал выступил на форуме по безопасности.

"Вместе делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб-квартире НАТО", – заверил он.

Также в столице делегация Североатлантического альянса провела переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 21 марта Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Этот процесс народные депутаты могут завершить на следующей неделе (25–31 марта).

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