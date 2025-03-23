"Нужны новые решения, новое давление на Москву": Зеленский отреагировал на атаку РФ на Украину с применением почти 150 ударных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку на Украину в ночь на 23 марта, когда враг использовал почти 150 ударных дронов. По его словам, нужно оказывать новое давление на Москву, чтобы подобные удары и эта война прекратились.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что санкции против российских оккупантов должны работать более эффективно.

Зеленский напомнил, что десятки людей пострадали от ночной атаки врага, среди которых ребенок. При этом в Киеве погибли три человека, среди них – отец и его пятилетняя дочь. В субботу, 22 марта, в Запорожье погибли три человека – папа, мама и 17-летняя дочь.

По его словам, Россия совершает такие атаки на Украину каждый день. Только за эту неделю против украинцев было применено более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет разных типов.

"Во всем этом оружии есть не менее 102 тысяч иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать эффективнее. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована", — подчеркнул он. "Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились".

Президент отметил важность усиливать Силы обороны Украины, в том числе посредством большего количества ПВО и реальной помощи. Он поблагодарил всех союзников, кто понимает это и продолжает поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта кафиры атаковали "Шахедами" Киев. В результате вражеских ударов были попадания обломков в многоквартирные дома, вспыхнули пожары, три человека погибли, еще десять пострадали. Этой ночью погибли пятилетняя девочка и ее 35-летний отец. В момент удара семья отдыхала в вагончике, от которого ничего не осталось.

В Киевской области зафиксированы падение обломков в нескольких районах. Есть травмированные и поврежденные дома, автомобили, другие гражданские объекты. В Сумской области повреждены нежилые помещения в одной из общин; зафиксированы повреждения и в нескольких районах Харьковской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 23 марта запустила 122 ударных дрона и четверть сотни имитационных. Защитники неба сбили 97 целей, из-за действий агрессора пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

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