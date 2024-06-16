'Нужны срочные действия': президент Чили заявил о недопустимости похищения Россией украинских детей

Необходимы срочные меры по защите гражданских во время войны в Украине. А действия России по похищению украинских детей вообще недопустимы в цивилизованном мире.

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Такое мнение во время пресс-конференции на Саммите мира в Швейцарии высказал президент Чили Габриель Борич. Он подчеркнул, что дети всего мира должны быть защищены.

"Мы не можем допускать, чтобы любая страна отбирала или похищала детей, как сейчас это делает РФ с украинскими детьми. Гражданские не должны страдать. Нам нужны срочные действия для защиты их прав, потому что они не могут ждать", – заявил Борич.

Он подчеркнул, что саммит мира является началом важного процесса. Потому что впервые лидеры всех континентов собрались, чтобы обсудить мир, а не войну.

"Этот саммит является маяком надежды и катализатором для содействия крепкому мирному диалогу. Мы полностью поддерживаем общее коммюнике, которое мы одобрили, и цель этого собрания действительно важна", – отметил Борич.

Он подчеркнул, что "лишь соблюдение международного права и защита прав человека могут обеспечить мир". Уважение международного права и прав человека является основополагающими принципами совместной жизни, которые касаются и Украины, и любого другого конфликта в мире.

Он добавил, что весь мир стремится, чтобы Россия и Украина в ближайшее время "начали диалог" с уважением к территориальной целостности Украины, международному праву и твердой приверженности правам человека как фундаментальному стандарту.

"Ближайшие шаги этого саммита решающие. Мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать этот процесс для достижения мира и предотвращения дальнейших конфликтов", – резюмировал президент Чили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны. Именно об этом свидетельствует его дерьмовое "мирное" предложение.

– Участники саммита мира в Швейцарии предложили Украине помощь с возвращением украинцев с территории страны-террориста России. Лидеры стран озвучили конкретные инициативы по возвращению граждан Украины.

– Вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

– Канцлер Германии Олаф Шольц резко выступил против немедленного прекращения огня в Украине. По его мнению, без глубоких переговоров и четкой дорожной карты в справедливый мир такая пауза лишь создаст новый замороженный конфликт.

– Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принимать и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ не будет диктовать свои условия, а будет слушать, что ей говорят другие государства.

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