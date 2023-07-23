Обнародовано видео первых минут после ночных ракетных обстрелов Одессы

Ночью 23 июля российские оккупационные войска совершили массированную ракетку атаку по территории Одессы и области. Больше всего досталось историческому центру города на побережье Черного моря: там повреждены памятники архитектуры, собор, жилые дома.

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В результате вражеского обстрела погиб один человек и по меньшей мере 22 получили ранения, в том числе дети. Первые минуты ситуации в городе после вражеских ударов показали на видео правоохранители (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"В результате ракетной атаки повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан. Во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Повреждения получило и одно из религиозных сооружений в центре города, где вспыхнул пожар", – говорится в сообщении.

Именно ее сотрудники полиции совместно с представителями других служб первыми работали на местах попадания вражеских ракет. В частности, правоохранители фиксировали последствия российской воздушной атаки, обеспечивали охрану территорий и поврежденных зданий, правопорядок. Также они помогали спасателям в ликвидации последствий очередного преступления РФ, оказывали необходимую помощь пострадавшим.

"В очередной раз призываем граждан не игнорировать сигналы "Воздушная тревога", а сразу направляться в укрытие и находиться там до сигнала "Отбой", – заявили в полиции.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в больницы города были госпитализированы 17 пострадавших, в том числе трое детей – одному 12, другим по 17 лет. По состоянию на 11:00 в городских больницах находились трое пострадавших, среди которых 17-летний парень.

"Его состояние стабильно тяжелое. Оно находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю всем скорейшего выздоровления!" – отметил он.

Погибший – 49-летний охранник частного заведения, находившийся ночью на работе. Его порубило осколками, сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Среди поврежденных и частично разрушенных объектов – памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. В частности, Дом ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, который когда-то уничтожали "советы".

Примечательно, что в российском минобороны, цинично оправдываясь за ракетные удары по Одессе, заявили, якобы в одесском соборе "готовились теракты против РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что ракетными атаками на Одесщину РФ пытается добиться изоляции Украины от Черного моря. Еще одна побочная цель – запугать международное сообщество и заставить мир отказаться от усилий по восстановлению "зернового коридора".

Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что за Одессу врагу обязательно будет ответ. Он отметил, что никакого оправдания злу быть не может

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