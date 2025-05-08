Обвалился подъезд дома, под завалами до сих пор ищут женщину: полиция показала кадры первых минут после удара по Константиновке. Видео

7 мая в Константиновке российские войска совершили обстрел, из-за которого пострадала жилая девятиэтажка. В результате атаки бомбой "ФАБ-250" обвалился один из подъездов дома, что повлекло многочисленные ранения среди гражданских.

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Одну женщину, которая оказалась под завалами, до сих пор ищут спасатели. Первые минуты после удара в Константиновке показали в Нацполиции.

"Вчера около 22:50 россияне попали бомбой "ФАБ-250" в жилую девятиэтажку. В результате атаки ранения получили 13 гражданских лиц. Под руинами до сих пор ищут одну женщину", - говорится в сообщении.

Первые минуты после обстрела стали критическими. На место инцидента сразу прибыла группа парамедиков полиции, которые начали деблокирование пострадавших. Совместно со спасателями полицейские помогали достать людей из-под руин, оказывали первую медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу. Пожилых мужчин и женщин, которые находились на верхних этажах, спускали с помощью лестниц.

На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники, чтобы обеспечить безопасность и начать детальное расследование обстоятельств трагедии. Спасательная операция продолжается.

Напомним, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне активизации наступательных операций на Покровском и Торецком направлениях фронта армия РФ усилила террор мирного населения Константиновки. Прежде всего враг использует для обстрелов мирного населения FPV-дроны на оптоволокне и огромное количество авиабомб.

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