Обязаны ли 17-летние украинцы становиться на военный учет за границей: объяснение

Юноши с гражданством Украины в год достижения 17-летнего возраста должны стать на военный учет. Если такое лицо находится заграницей, можно вернуться для посещения ТЦК и СП в Украину или обратиться в посольство/консульство нашего государства в стране пребывания.

Правовые нормы указаны в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденном постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года. Спикер Полтавского областного Терцентра комплектования и соцподдержки Роман Истомин в эфире телеканала "ІРТ Полтава" посоветовал, как нужно действовать парням, которые уехали из Украины.

Истомин рассказал, что ТЦК и СП, как правило, направляют соответствующие сообщения в учебные заведения, а те уже отправляют юношей в военкоматы. Повестки на улицах или по месту жительства им не раздают, заявил майор.

Парни, уехавшие за границу, с 16 лет (в год, когда должно исполниться 17) должны они вернуться, чтобы стать на военный учет, сказал Истомин.

"Мы не будем посылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В общем, да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", – сказал сотрудник ТЦК и СП.

За игнорирование требования военкоматов предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

Как писал OBOZ.UA:

– 6 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроекты №10456 и №10457 о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Эти режимы будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

– 7 февраля парламентарии проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект №10449 о мобилизации. Ко второму чтению нардепы будут вносить в него поправки.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что обновленный документ не будет принят, если в нем будут содержаться антиконституционные нормы. Президент Владимир Зеленский и сами нардепы этого не допустят.

– По мнению парламентария Ярослава Железняка, новый закон о мобилизации, скорее всего, вступит в силу не раньше апреля.

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