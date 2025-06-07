Страна-террорист Россия продолжает атаковать мирные города и убивать гражданских. В субботу, 7 июня, враг снова ударил по Харькову управляемыми авиабомбами.

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На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что по состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Президент подчеркнул, что это очередное зверское убийство.

"Авиабомбы по гражданским в городе. Рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм", – написал президент.

Он напомнил, что это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. И это нельзя игнорировать.

"Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", – резюмировал очередное военное преступление РФ президент.

Кроме того, 7 июня в поселке Старый Салтов Харьковской области российский дрон атаковал центр населенного пункта. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Напомним, что войска Российской Федерации вечером в субботу, 7 июня, сбросили КАБы на Харьков. Предварительно, один человек погиб, многие получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы. В облпрокуратуре заявили, что это была самая масштабная атака на город с начала войны. Погибли три человека, пострадали более 20.

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