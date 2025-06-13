Один выстрел – и куча металла: украинские воины уничтожили российскую САУ стоимостью более миллиона долларов. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили САУ 2С7 "Пион" российских оккупантов одним выстрелом нашей артиллерии. Стоимость этой самоходной артустановки калибром 203 мм – более 1 миллиона долларов.

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Удар по цели сняли на видео операторы БПЛА 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Кадрами в пятницу, 13 июня, поделился Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Аэроразведка "Черного леса" обнаружила вражеский "Пион", который стоял на открытой местности, и передала координаты побратимам.

"После точной корректировки смежные силы одним выстрелом превратили САУ 203 мм в груду металла. Минус еще один вражеский железный монстр стоимостью более миллиона долларов", – написали в СтратКоме ВСУ.

Характеристики самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион":

– калибр: 203 мм;

– дальность стрельбы: до 47 км;

– боекомплект: 40 выстрелов;

– скорострельность: 1,5 выстрела в минуту (модернизированная версия - до 2,5 выстрелов).

Как ранее писал OBOZ.UA:

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