'Ограничений нет': Тимочко объяснил нюансы по вручению повесток в Украине

Украинское законодательство не предусматривает ограничений относительно мест, где уполномоченные лица могут вручить повестку военнообязанному. Получатели, со своей стороны, должны в установленном законом порядке явиться в ТЦК и обновить данные.

Об этом в эфире OBOZ.talk рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он подчеркнул: если закон не запрещает, значит, он разрешает.

"Если в законе не прописаны четкие места, это означает, что повестку можно предоставлять в соответствии с тем, где находится гражданин и лицо, которое вручает повестку. Здесь весь этот вопрос снимается однозначно", – отметил военный.

Также он выразил непонимание по поводу позиции многих правозащитников, занимающихся поиском законодательных коллизий для "защиты уклонистов".

"Те, кто занимается адвокатской или юридической работой, это в большинстве своем бывшие, даже не то, что бывшие, это люди, имеющие образование, обозначающее их как офицеров. Это те же отставники силовых структур, которые ведут адвокатскую практику, это люди, которые заканчивали соответствующие вузы. Пусть не забывают, что они в большинстве своем являются офицерами", – подчеркнул Тимочко.

"Почему они не пришли в армию, это тоже к ним вопрос. Возможно, они пытаются собрать себе команду из большого количества уклонистов. Это серьезная ответственность должна быть у всех", – считает глава совета резервистов.

Тимочко подчеркнул: эти юристы могут рекомендовать, что хотят, но есть закон.

"Если человек не отреагировал, не дал о себе данные, то может потом идти и жаловаться на тех онлайн-правозащитников, которые для внутренних рейтингов или желания наживы побуждают людей на самом деле к нарушению закона, чтобы превратить этот процесс дохода в непрерывный. И на самом деле это так. Потому что так или иначе, если коллизии есть, они будут исправлены, а отвечать будет гражданин", – считает военный.

Как сообщал OBOZ.UA, также Тимочко выразил мнение, что задача нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, состоит не только в мобилизации людей, но и всех ресурсов страны для эффективного усиления обороноспособности. Согласно новому законодательству органы местного самоуправления, исполнительной и законодательной власти, а также общественные организации должны сотрудничать для усиления обороноспособности.