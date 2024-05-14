'Важно различать': Тимочко указал на нюансы в мобилизации с 18 мая и обязанности органов местного самоуправления

Задача нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, состоит не только в мобилизации людей, но и в мобилизации всех ресурсов страны для эффективного усиления обороноспособности. Согласно новому законодательству органы местного самоуправления, исполнительной и законодательной власти, а также общественные организации должны сотрудничать для усиления обороноспособности.

Такое мнение в выпуске OBOZ.Talk высказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, мобилизация людей, согласно действующему этому законодательству, или изменения в законодательство о мобилизации, о воинской обязанности и военной службе, это только часть вносимых общих изменений.

"Сейчас, согласно новому действующему законодательству, как органы местного самоуправления, так и органы исполнительной власти, так и органы законодательной. Все административные органы, все институты, власти или даже общественное общество должны взаимодействовать, обязаны взаимодействовать для усиления обороноспособности", – пояснил он.

Например, теперь органы местного самоуправления будут ответственны за уведомление военнообязанных и рисков, а также сбор и подготовку документов. Относительно мобилизации людей все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, а также те, кто являются старшими офицерами до 65 лет, должны быть готовы к призыву. Эти люди обязаны предоставить свои данные в центры комплектования, а также необходимую документацию, такую как паспорт и идентификационные документы.

"Согласно закону, он прописан, обязаны предоставить о себе данные в центры комплектования, информацию о местонахождении. Там кроме этого есть прописанный пакет документов, который должен предоставляться. Это паспорт, идентификационные документы о социальном статусе. То есть, если есть многодетный отец, или смотритель, или опекун, на какой стадии происходит, осуществляется опека, попечительство, поддержка. То есть если у человека есть документы, которые предоставляют ему право для отсрочки по состоянию здоровья, обязательно необходимо предоставить и сообщить центры комплектования", – пояснил Тимочко.

Например, можно заранее записаться через электронную систему или связаться с центром комплектования во избежание очередей. Также можно будет предоставлять информацию через ЦНАП. Другая опция – отправлять полную информацию по почте. Однако личный визит в центр комплектования также важен.

"Важно понимать, что все мужское население обязано было предоставить о себе данные еще с 22-го года, 24 февраля, когда в стране было объявлено военное положение. В силу разных обстоятельств этого не произошло", – объяснил эксперт.

Что касается штрафов, то их размер будет зависеть от степени уклонения или отказа в предоставлении информации. Неявка на военную врачебную комиссию и отказ от явки может привести к уголовной ответственности. Поэтому важно не допускать этого и предоставлять всю необходимую информацию.

"То есть это уже в плоскости взаимодействия центров комплектования гражданин через законодательную плоскость и суды так же. Поэтому к этому следует не допускать, есть много способов и средств предоставить информацию о себе", – уточнил Тимочко.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, кто обязательно должен явиться в ТЦК с 18 мая и какое наказание грозит уклоняющимся.

Также сообщалось, какие изменения в мобилизации ждут украинцев с 18 мая и кто сможет получить бронь.