Ограниченно пригодные не смогут пройти ВВК без направления: какой нюанс нужно знать всем

В Украине с 4 мая вступил в силу приказ Минобороны о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому отменяется статус ограниченно пригодных к военной службе. Теперь военнообязанных будут делить на пригодных и непригодных по заключению ВВК.

В то же время пройти медкомиссию мужчины смогут, только получив соответствующее направление. Такой нюанс в эфире телемарафона объяснила директор Департамента здравоохранения оборонного ведомства Оксана Сухорукова.

По ее словам, согласно приказу №402, те военнообязанные граждане, которые уже имеют статус ограниченно пригодного, должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года. Направление на нее должен выдать Территориальный центр комплектования и соцподдержки.

"Человек не может сам пройти ВВК. Его должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором он состоит на учете", – отметила Сухорукова.

Она очертила механизм так: именно ТЦК должен сообщить каждому военнообязанному гражданину, стоящему на учете в этом ведомстве, о том, что он должен пройти повторную медкомиссию.

И тут же чиновник добавила, мол, если Терцентр не присылает такое направление, нужно идти в ведомство самому, потому что обновления данных военнообязанных требует законодательство.

"Народные депутаты возложили на граждан обязанность пройти повторно ВВК. То есть если к вам не приходит в течение длительного периода времени уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить свои данные самостоятельно", – заявила представитель Департамента здравоохранения Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, после чего военнообязанные граждане Украины должны посетить ТЦК для уточнения своих данных. В дальнейшем их однозначно направят на прохождение военно-врачебной комиссии, которая будет уже определять, может ли и где именно служить конкретный человек.

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