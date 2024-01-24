Оккупант забрал на позиции ВСУ в поисках хлеба: как его встретили. Видео

Российский оккупант попал в руки украинских бойцов благодаря своим сослуживцам. Его отправили искать хлеб прямо к позициям наших защитников.

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Видео с пленным захватчиком обнародовали в сети. На кадрах россиянин объясняет украинским военным, почему забрел прямо к ним.

Как видно из видео, наши защитники скрутили российского оккупанта и спрашивают у него, откуда он "здесь нах*й взялся".

Захватчик объясняет, что его свои же послали в позиции ВСУ, чтобы он раздобыл там хлеба.

"Сказали сюда идти за хлебом", - скулит он.

В ответ украинские защитники пообещали оккупанту накормить его досыта.

Независимо от того, на сколько украинское угощение будет "не вкусным" для российского оккупанта, он может с уверенностью сказать, что ему повезло. Ведь плен спас его от смерти, которую он точно нашел бы на нашей земле. И в лучшем случае был бы "пакетирован" в мусорный мешок и отправлен "грузом 200" туда, откуда пришел, а в худшем и более вероятном, стал бы очередным удобрением для украинских полей.

Как сообщал OBOZ.UA:

Очередной российский оккупант, попавший в плен к украинским защитникам, пожаловался на командование РФ. Захватчиков бросили без пищи, БК и воды, а также без помощи.

В плен украинским воинам сдался гражданин Сомали и, воевавший против Украины в рядах армии РФ. Он пожаловался, что российские захватчики постоянно над ним издевались и унижали.

На Таврическом направлении на фронте в Украине становится все больше российских оккупантов, которые отказываются идти в наступление. Недавно около 40 военнослужащих страны-агрессора самовольно покинули окопы и пытались с оружием скрыться в сторону оккупированного Крыма.

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