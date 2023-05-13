Оккупанты беспорядочно бросили позиции на южном фланге Бахмута, у России проблемы – британская разведка

72-я отдельная мотострелковая бригада России, которую украинские силы отбросили с позиций в Бахмуте, входит в состав 3-го армейского корпуса России, созданного лишь осенью 2022 года. Развертывание непрофессионального подразделения в таком сложном и важном секторе подчеркивает острую нехватку профессиональных кадров у оккупантов.

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Об этом сказано в сводке британской разведки, опубликованной 13 мая в Twitter минобороны Великобритании. Отмечается, что украинские Силы обороны смогли отвоевать по меньшей мере километр территории на Бахмутском направлении.

"В последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр) России, вероятно, беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции", – отметили в сводке.

"Этот район имеет определенное тактическое значение, поскольку здесь находился российский плацдарм на западной стороне канала Донец-Донбасс, который обозначает линию фронта через часть сектора", – пояснили в сводке.

Разведчики отметили, что 72 ОМСБр и ранее обвинялась в низком моральном духе и ограниченной боеспособности, поэтому перебрасывание на позиции в Бахмут свидетельствует о значительных проблемах с личным составом в армии РФ.

Напомним: накануне Пригожин обвинил российские регулярные войска в бегстве с позиций. Он заявил, что "вагнеровцы" долго завоевывали и удерживали указанные территории, а когда передали их войскам минобороны РФ – те сбежали.

При этом украинский военный из состава 3-й ОШБ командир 1-го штурмового батальона с позывным "Ролло" в интервью CNN рассказал, что Пригожин соврал, поскольку "вагнеровцы" убегали оттуда первыми. Военные регулярной армии России во время наступления Сил обороны пытались отбиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на утро 13 мая в ISW сообщили, что Силы обороны Украины добились успехов в ходе локальных контратак к северо-западу от Бахмута на Донетчине. На видео попало, как оккупанты бежали, пытаясь спастись от огня украинской артиллерии;

– спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники ликвидировали за сутки в Бахмуте 199 оккупантов. Еще 244 были ранены, а 15 взяты в плен.

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