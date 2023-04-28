Оккупантов поджарили по всем направлениям: свежая карта 'бавовны'

Защитники Украины ежедневно уничтожают не только сотни российских оккупантов, но и их склады с вооружением. В течение четверга, 27 апреля, на временно захваченных территориях Украины враг потерял не менее трех складов с боекомплектом.

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Кроме того, украинские воины в течение дня попадали по базам и позициям войск государства-агрессора России. Карту "демилитаризации" "второй армии мира" опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Как отмечается, Силы обороны Украины устраивали врагу "бавовну" на всех направлениях фронта:

– Бахмутский район, Донетчина – минус БК;

– Черниговка (район), Запорожье – минус БК;

– Пологовский район, Запорожье – попадание в базирование;

– в районе Энергодара попадание в базирование;

– в Токмаке произошло "прожаривание" позиций российских оккупантов;

– Ровеньки, Луганщина – попадание в нефтебазу;

– Новоалексеевка, Херсонщина – "бавовна" на базе россиян;

– Новая Каховка, Херсонщина – минус БК.

Отметим, что в Мелитополе 27 апреля прогремел мощный взрыв у подъезда многоэтажки. В результате "бавовны" на "концерт Кобзона" отправился местный коллаборант из полиции Александр Мищенко. Российские паблики сообщили, что он был ликвидирован.

Еще один коллаборант, полицейский-предатель Юрий Акимов, получил серьезные ранения нижних конечностей. Вечером четверга в городе прогремел еще один взрыв, в результате которого поднялось облако дыма на улице Гризодубовой, 48, где проживают местные коллаборанты Наталья и Роман Доломаны.

СМИ сообщали, что на место помчались скорые и пожарные, движение на улицах перекрыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной части Запорожской области российских оккупантов постоянно преследуют проблемы. Накануне в районе Кирилловки захватчики потеряли вертолет, а уже на следующий день в центре Мелитополя они не досчитались ПЗРК "Тор".