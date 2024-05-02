Оккупантов ждет только смерть: защитники Украины показали, как уничтожают технику и живую силу врага в Донецкой области. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую технику вместе с личным составом на востоке страны. Защитникам удается поражать вражеские цели с минимальным расходом снарядов.

Очередной уничтоженной целью на фронте стал бронетранспортер МТ-ЛБ, на котором оккупанты ехали на штурм. Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Вместе с вражеской техников украинские артиллеристы уничтожили российский десант. Путинские захватчики успели спешиться и засесть в одном из помещений, где уже их ждали остальные оккупанты.

Однако в итоге попытки врага штурмовать позиции украинских войск провалились. С минимальным расходом снарядов артиллеристы ликвидировали россиян.

"Минус вражеская МТ-ЛБ, а с ней – десант. Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады с минимальным расходом снарядов отработали сразу по жирной цели, сжег бронетехнику. Оккупанты успели спешиться и засесть в одном из помещений, где уже их ждали остальные московиты. Как результат – противник уничтожен. Штурм провален", – написали защитники.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины показали новое видео ликвидации живой силы противника на Авдеевском направлении фронта. Оператор FPV-дрона продемонстрировал тонкое мастерство, доставив российским захватчикам "бавовну", несмотря на то, что они прятались в "норе" – блиндаже с небольшим входом.

Ранее в сети появилось видео вероятного удара ракеты ATACMS с кассетной боевой частью по тренировочной базе противника на временно оккупированной части Луганской области. Силы обороны ликвидировали живую силу ВС РФ.

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