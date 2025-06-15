Оккупанты активизировались на Донбассе: где больше всего штурмуют

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия на востоке Украины. Наибольшее количество боевых столкновений за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении.

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Также сложная ситуация сохраняется на Краматорском и Торецком направлениях. Об этом сообщили в сводке оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

На Покровском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Новооленовки, Русиного Яра, Малиниевки, Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Муравки, Котляровки. Укрепление в районе Удачного, Новосергеевки и Алексеевки оккупанты штурмовали с применением мототехники. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал укрепления ВСУ возле Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Крымского и Торецка. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции украинских войск были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Бурлацкого, Разлива и Запорожья Донецкой области. Подразделения сил обороны продолжают уничтожать силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

На Северском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Григоровки. Потери украинских позиций не допущены.

Напомним, по состоянию на 14 июня на территории Курской области продолжались боевые действия, но ни одна из сторон не добилась подтвержденных успехов. Украина и Россия предприняли попытки наступательных операций на разных участках фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики сосредоточили 53 тысячи военных на Сумском направлении, там продолжаются ожесточенные бои. Однако Вооруженным Силам Украины удалось восстановить контроль над Андреевкой на Сумщине.

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