Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

На фронте за прошедшие сутки и с начала этих произошло более полутора сотен боевых столкновений. Напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. Ниже, на Времевском, продолжается бой в районе Урожайного, а на Харьковском – возле Волчанска.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 пятницы, 14 июня. По уточненной информации, за вчера произошло 109 боевых столкновений, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, 66 авиаударов (сбросил 94 КАБа), совершил более 3800 обстрелов, 100 из них – из РСЗО.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава и техники оккупантов. За 13 июня общие потери российских захватчиков составили 1250 человек и 176 единиц техники и вооружения.

В ночь на 14 июня ВС РФ совершили массированную атаку по Украине 31 средством воздушного нападения, во время ее отражения силы ПВО уничтожили семь крылатых ракет и все 17 "Шахедов".

Видео дня

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики нанесли шесть авиаударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ныне на Харьковском направлении продолжается атака оккупантов в районе Волчанска. Ситуация там контролируемая. Накануне на этом направлении было обезврежено 72 захватчика, 30 из них – безвозвратно. Бойцы уничтожили три вражеских ББМ, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Также поразили три артиллерийских системы и пять авто, 26 блиндажей врага и два склада БК.

На Купянском направлении защитники отбивают две атаки российских захватчиков в районах Петропавловки и Песчаного – ситуация под контролем. На Лиманском направлении отражены три попытки оккупантов улучшить тактическое положение, один штурм возле Невского, два боестолкновения – там и вблизи Грековки – еще продолжаются.

На Северском направлении успешно пресечена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Раздолевки.

На Покровском направлении Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину территории. В то же время враг продолжает попытки прорыва в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. По состоянию на 10:00 продолжались семь боестолкновений, а пять атак защитники уже отбили.

"Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Поврежден танк, одна ББМ и автомобиль", – отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. Там оккупанты 11 раз предпринимали штурмовые действия. Вблизи Парасковеевки две атаки успешно отбиты. Девять боестолкновений продолжались в районах Красногоровки и Парасковеевки.

На Времевском направлении агрессор активизировался в районе Урожайного – продолжается бой. Оккупанты получают жесткий отпор. Попытка врага пойти в штурм возле Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил пять штурмов в районе Малой Токмачки. Наши воины все атаки отбили. На Приднепровском направлении (левобережье Днепра) защитники жестко остановили штурм оккупантов. На остальных участках передовой обстановка существенно не изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам Института изучения войны, ВСУ начали восстановить утраченные позиции на севере Харьковщины и ведут контратаку к юго-востоку от Глубокого. Российские оккупанты ввели резервы на "северном фронте" региона, но точное их количество остается неизвестным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!