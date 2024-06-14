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Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

Марина Лисничук
War
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Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

На фронте за прошедшие сутки и с начала этих произошло более полутора сотен боевых столкновений. Напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. Ниже, на Времевском, продолжается бой в районе Урожайного, а на Харьковском – возле Волчанска.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 пятницы, 14 июня. По уточненной информации, за вчера произошло 109 боевых столкновений, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, 66 авиаударов (сбросил 94 КАБа), совершил более 3800 обстрелов, 100 из них – из РСЗО.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава и техники оккупантов. За 13 июня общие потери российских захватчиков составили 1250 человек и 176 единиц техники и вооружения.

В ночь на 14 июня ВС РФ совершили массированную атаку по Украине 31 средством воздушного нападения, во время ее отражения силы ПВО уничтожили семь крылатых ракет и все 17 "Шахедов".

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Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики нанесли шесть авиаударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ныне на Харьковском направлении продолжается атака оккупантов в районе Волчанска. Ситуация там контролируемая. Накануне на этом направлении было обезврежено 72 захватчика, 30 из них – безвозвратно. Бойцы уничтожили три вражеских ББМ, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Также поразили три артиллерийских системы и пять авто, 26 блиндажей врага и два склада БК.

Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

На Купянском направлении защитники отбивают две атаки российских захватчиков в районах Петропавловки и Песчаного – ситуация под контролем. На Лиманском направлении отражены три попытки оккупантов улучшить тактическое положение, один штурм возле Невского, два боестолкновения – там и вблизи Грековки – еще продолжаются.

Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

На Северском направлении успешно пресечена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Раздолевки.

На Покровском направлении Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину территории. В то же время враг продолжает попытки прорыва в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. По состоянию на 10:00 продолжались семь боестолкновений, а пять атак защитники уже отбили.

Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

"Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Поврежден танк, одна ББМ и автомобиль", – отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. Там оккупанты 11 раз предпринимали штурмовые действия. Вблизи Парасковеевки две атаки успешно отбиты. Девять боестолкновений продолжались в районах Красногоровки и Парасковеевки.

Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

На Времевском направлении агрессор активизировался в районе Урожайного – продолжается бой. Оккупанты получают жесткий отпор. Попытка врага пойти в штурм возле Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил пять штурмов в районе Малой Токмачки. Наши воины все атаки отбили. На Приднепровском направлении (левобережье Днепра) защитники жестко остановили штурм оккупантов. На остальных участках передовой обстановка существенно не изменилась.

Оккупанты активизировались в районе Урожайного на Времевском направлении, продолжается бой – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам Института изучения войны, ВСУ начали восстановить утраченные позиции на севере Харьковщины и ведут контратаку к юго-востоку от Глубокого. Российские оккупанты ввели резервы на "северном фронте" региона, но точное их количество остается неизвестным.

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