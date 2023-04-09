Оккупанты атаковали Херсонщину с самолетов управляемыми бомбами, есть разрушение – ОВА

Оккупационная армия России вечером 9 апреля ударила из авиации по Херсонской области. Под вражеский огонь попала Бериславская громада – оккупанты атаковали ее управляемыми авиабомбами.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram. Снарядами оккупанты нанесли удары по Новобериславу.

Кроме того, истребители сбросили три бомбы на поселок Кизомис, расположенный в Белозерской громаде Херсонщины.

"Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет", – написал глава ОВА.

Как известно, 8 апреля шесть российских истребителей Су-35 атаковали Бериславский район Херсонщины. Оккупанты выпустили по мирному населенному пункту авиационные бомбы и противорадиолокационные ракеты Х-31.

В результате преступления были уничтожены пять складских зданий, ленточная галерея для транспортировки зерна на местном элеваторе, повреждено несколько домов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

6 апреля россияне также атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. В результате обстрела пострадали 7 мирных жителей. Также в этот же день оккупанты нанесли удар с БПЛА по деоккупированной Змиевке Бериславского района. В результате инцидента ранения получили четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля россияне устроили обстрел города Станислав на Херсонщине из артиллерии – снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

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