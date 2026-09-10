Оккупанты атаковали Кривой Рог: пострадали пять человек. Фото

Ночью 10 августа российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Вследствие вражеского обстрела пострадали мирные жители.

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В городе зафиксированы разрушения многоквартирных и частных домов. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия ночного террора

По информации ОВА, пятеро человек получили ранения из-за ночной атаки россиян на Кривой Рог, двое из них госпитализированы.

42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 41-летний мужчина – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Также областная власть сообщила, что ночью в небе над Днепропетровщиной 24 вражеских БПЛА сбили силы ПВО.

Целенаправленная атака по домам

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе зафиксированы прямые попадания в жилищный сектор. Также он уточнил, что враг атаковал город ударными БПЛА на пяти локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах.

Главные истории дня

На двух локациях по состоянию на 7:00 утра продолжалось тушение пожаров.

Кроме поврежденных домов и частного и многоэтажного сектора, в Кривом Роге пострадали заведения, культуры, бизнеса, образования. Проводится аварийно-спасательная операция.

Согласно уточненной информации, от российской атаки фактически разрушены несколько домов частного сектора, повреждены 9 многоквартирных домов, 17 домов частного сектора, 2 школы, объекты гражданской инфраструктуры, объекты бизнеса, линии электропередач. Возникшие пожары были к 03.00 погашены. Продолжаются работы по ликвидации последствий ударов.

Напомним, 9 сентября Хмельницкий подвергся атаке российского реактивного БПЛА. Были задействованы силы ПВО, вследствие сбивания воздушной цели произошло падение обломков, после чего на территории одного из рынков вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" при полете на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.

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