Россия атаковала Хмельницкий дронами: вследствие повторной детонации пострадали спасатели. Фото и видео
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Вечером в среду, 9 сентября, Хмельницкий подвергся атаке российского реактивного БПЛА. Были задействованы силы ПВО, вследствие сбивания воздушной цели произошло падение обломков, после чего на территории одного из рынков вспыхнул пожар.
На место прибыли спасатели – они получили травмы в результате повторной детонации. Об этом сообщили мэр Хмельницкого Александр Симчишин и глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Подробности атаки
В 21:28 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Хмельницкой области, а именно о реактивном БпЛА, пролетающем мимо Деражни северо-западным курсом. Около 21:40 в Хмельницком были слышны первые взрывы, а затем, около 22:05, повторные.
По информации ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация.
Вследствие взрыва пострадали четверо спасателей. Их госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
Пожар был ликвидирован. На месте работали 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.
"Благодарю спасателей и все задействованные службы за работу. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", – написал Тюрин.
Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницком вследствие атаки российского беспилотника поврежден многоквартирный дом. В одном из его подъездов разрушены лестница и перекрытия, выбиты окна. Пострадали семь человек.
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