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Россия атаковала Хмельницкий дронами: вследствие повторной детонации пострадали спасатели. Фото и видео

София Закревская
War
2 минуты
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В Хмельницком вследствие атаки РФ вспыхнул пожар на рынке
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Вечером в среду, 9 сентября, Хмельницкий подвергся атаке российского реактивного БПЛА. Были задействованы силы ПВО, вследствие сбивания воздушной цели произошло падение обломков, после чего на территории одного из рынков вспыхнул пожар.

На место прибыли спасатели – они получили травмы в результате повторной детонации. Об этом сообщили мэр Хмельницкого Александр Симчишин и глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Подробности атаки

В 21:28 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Хмельницкой области, а именно о реактивном БпЛА, пролетающем мимо Деражни северо-западным курсом. Около 21:40 в Хмельницком были слышны первые взрывы, а затем, около 22:05, повторные.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация.

Россияне атаковали Хмельницкий.
На рынке вспыхнул пожар.

Вследствие взрыва пострадали четверо спасателей. Их госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Пожар был ликвидирован. На месте работали 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.

"Благодарю спасателей и все задействованные службы за работу. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", – написал Тюрин.

На месте работали спасатели.
Произошла повторная детонация.
Пострадали сотрудники ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницком вследствие атаки российского беспилотника поврежден многоквартирный дом. В одном из его подъездов разрушены лестница и перекрытия, выбиты окна. Пострадали семь человек.

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