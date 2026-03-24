Оккупанты хотят инсценировать оккупацию села на Краматорском направлении: военный раскрыл замысел врага

Российские военные, ради очередной "победы" на фронте, планируют инсценировать оккупацию села Миньковка на Краматорском направлении. Накануне пехота оккупантов смогла зайти в населенный пункт и снять ролик о якобы его захвате.

В украинской разведке отметили, что теперь стоит ожидать видео с "освобождением" в соцсетях. Подробности рассказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, сообщает "Суспільне".

Сейчас Силы обороны удерживают позиции в Миньковке, а информация о якобы захвате населенного пункта, которую планируют распространить в РФ, не соответствует действительности.

"Противник там создал какое-то пропагандистское видео со своим "триколором", и ожидаем, что в ближайшие дни эта информация будет обнародована на пропагандистских каналах и их министерством обороны", – пояснил Запорожец.

Что происходит на Краматорском направлении

В то же время по его словам, оккупанты продолжают атаки на другие села Краматорского направления, в частности ведут активные штурмы в сторону Никифоровки. Ситуация там остается напряженной, позиции переходят под контроль разных сторон, а противник пытается наносить удары по Силам обороны, используя, в частности, танковые мины ТМ-62.

Кроме того, российские войска не имеют успехов в районе Федоровки Второй. В населенном пункте фиксировали попытки проникновения вражеской пехоты, однако основной тактикой РФ остается дистанционное минирование западных окраин села для усложнения логистики украинских сил.

"Однако враг сосредоточивает свои усилия в направлении населенного пункта и мы ожидаем, что будут какие-то "победобесные" высказывания относительно событий, которые происходят на этом направлении", – подытожил представитель 11 армейского корпуса.

