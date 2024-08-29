Оккупанты изменили тактику на Харьковском направлении из-за больших потерь: в ДШВ рассказали о ситуации

Армия государства-агрессора изменила свою тактику на севере Харьковской области. Оккупанты продолжают попытки штурмовать позиции воинов Сил обороны Украины, однако действуют без поддержки бронированной техники.

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Об этом в эфире телемарафона в среду, 28 августа, рассказал начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. По словам военного, обстановка в полосе ответственности бригады остается напряженной, но контролируемой.

"Наши воины ценой сверхчеловеческих усилий сдерживают врага, который не оставляет намерений продвинуться и занять наши позиции. Однако наши воины мешают этому", – сказал спикер.

Он отметил, что российские оккупационные войска в Харьковской области потеряли очень большое количество техники, поэтому сейчас преимущественно совершают пехотные штурмы, используют мотоциклы и баги.

"Изменение в том, что сейчас очень мало у них бронированной техники", – добавил представитель 77-й отдельной аэромобильной бригады.

По его словам, с начала наступления ВСУ на Курскую область России на Харьковском направлении на фронте кардинальных изменений нет. Враг продолжает штурмовать, однако уменьшилась интенсивность штурмовых действий.

"Раньше могло быть до десяти накатов в день, сейчас может быть один-два", – отметил он.

Напомним, что 22 августа Третья штурмовая бригада заявила, что наступает на Харьковщине. В результате контратаковальных действий украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

Командир бригады Андрей Билецкий отметил, что соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага. Плюс вражеские силы поддержки.

После успешной контратаки в Харьковской области продолжаются стабилизационные меры, заявили в бригаде 23 августа. Эта операция существенно нарушила позиции и логистические сети российских оккупантов.

Несколькими днями ранее в районе Липцев Харьковской области россияне впервые за почти два месяца устроили массированный штурм с применением бронетехники. По замыслу врага, бронемашины и танки должны были доставить на "ноль" штурмовую пехоту и отойти. Однако украинские воины уничтожили 10 из 12 единиц бронетехники, задействованной в штурме.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские защитники на Харьковском направлении постепенно вытесняют российскую армию. Глава государства убежден, что оккупант не покорит ни Харьков, ни Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, командир подразделения "Терра" в составе 3-й ОШБр с позывным "Абдулла" сказал, что на Харьковском направлении одной из самых больших проблем является использование оккупантами КАБов. Враг сбрасывает авибомбы с боевой частью до 500 кг по позициям украинских войск.