Оккупанты массированным огнем накрыли жилые кварталы Херсона: повреждены десятки домов, пострадала женщина. Видео

Ночью и утром 5 июня российская оккупационная армия массированным огнем накрыла жилые кварталы Херсона. Из-за действий военных преступников пострадала женщина, в городе повреждено много домов и инфраструктурные объекты.

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На мирное население враг сбрасывал даже зажигательные боеприпасы. О последствиях обстрела рассказали в Херсонской ОВА (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Предварительно, город атаковали с реактивных систем залпового огня. Обстрелы велись и запрещенными зажигательными боеприпасами, что привело к большому количеству пожаров", – говорится в сообщении.

Так, из-за российских ударов в Херсоне повреждены еще около 20 жилых домов, а также два образовательных учреждения, гаражи, автомобили.

Оккупанты ударили и по одному из медучреждений города, где на момент атаки находились 135 пациентов и 44 медика.

"Чудом они не пострадали. В больнице выбиты окна и двери", – указали в ОВА.

В то же время из-за вражеских обстрелов Херсона ранения получила 47-летняя женщина. Женщина от госпитализации отказалась, медпомощь ей оказали на месте.

Также в эти сутки под российский артиллерийский обстрел попало село Никольское Херсонского района. Там по мирным жителям зафиксированы десятки вражеских "прилетов".

"Из-за ударов армии РФ повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня войска РФ ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами. Под вражеские обстрелы попали город Берислав и село Веселое, где пострадала женщина и повреждено с/х предприятие.

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