Войска РФ ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами: есть раненые и разрушения

В воскресенье, 4 июня, армия государства-террориста России в очередной раз ударила по территории Херсонской области управляемыми авиабомбами. Под прицелом военных преступников оказались село Веселое и город Берислав.

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Об атаке сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Отмечается, что в Веселом в результате обстрела получила ранения 64-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в населенном пункте разрушены помещения сельскохозяйственного предприятия.

В Бериславе террористы обстреляли территорию завода.

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