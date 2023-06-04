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Войска РФ ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами: есть раненые и разрушения

Марина Погорилко
War
1 минута
561
Войска РФ ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами: есть раненые и разрушения

В воскресенье, 4 июня, армия государства-террориста России в очередной раз ударила по территории Херсонской области управляемыми авиабомбами. Под прицелом военных преступников оказались село Веселое и город Берислав.

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Об атаке сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Отмечается, что в Веселом в результате обстрела получила ранения 64-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в населенном пункте разрушены помещения сельскохозяйственного предприятия.

В Бериславе террористы обстреляли территорию завода.

Войска РФ ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами: есть раненые и разрушения
Войска РФ ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами: есть раненые и разрушения

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