Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданское авто: два человека погибли, есть раненые

В среду, 23 июля, на Херсонщине российские захватчики дроном атаковали авто мирных жителей. В результате удара два человека погибли, еще двое – получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

Детали

Как сообщило следствие, утром 23 июля оккупанты совершили атаку беспилотником на гражданскую машину. Транспорт двигался по грунтовой дороге между н.п. Незламное и Ромашково Херсонского района.

В результате вражеской атаки смертельные ранения получили двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет. Еще два жителя, женщина 83 лет и мужчина 58 лет, получили ранения различной степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение.

"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления России с целью привлечения виновных к ответственности.

Что предшествовало

В ночь на 23 июля оккупанты нанесли удар по гражданскому населению Херсонщины. Под атаку беспилотника попали двое детей в селе Зоревка Белозерской громады. Пострадали мальчик и девочка, обоим по 13 лет.

В ночь на 23 июля РФ атаковала Украину с воздуха, для удара противник применил 71 средство воздушного нападения. Силы ПВО сбили 27 целей, до двух десятков – локально потеряны, также были попадания

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, российские войска усилили обстрелы Украины, однако ежедневно запускать по 400 дронов они не смогут. Сейчас агрессор способен изготавливать не более 180 "Шахедов" ежедневно, а массированные дроновые атаки – лишь результат накопления.

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