Оккупанты на Пасху увеличили активность штурмов на юге: названы горячие точки

На Пасху российские оккупанты активизировали штурмовые действия на юге нашего государства. Самые ожесточенные бои идут в районе Работино Запорожской области и на Херсонщине, в районе Крынок и острова Нестрига.

Активизация врагов может объясняться стремлением Кремля одержать к праздникам какие-то "победы". О ситуации на южном фронте рассказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он подчеркнул: в канун Пасхи российские захватчики активизировали штурмы на юге нашего государства.

"Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное – вчера было замечено большее количество попыток штурмов – 19. Обычно этот показатель немного ниже. Вероятно, оккупанты в канун Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна", – рассказал он.

В Силах обороны юга заметили, что атаки неприятеля были безрезультатными. Так, на Ореховском направлении оккупанты штурмовали 5 раз: по 2 вблизи Старомайорского и Работино, 1 раз возле Новополья.

В Херсонской области штурмов накануне фиксировалось вдвое больше, речь идет о левобережье региона. Впрочем, добиться результатов захватчикам не удалось и там: понеся потери, враг вынужден был отступить.

"Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов разных типов, постоянно осуществляют аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 191 разведывательного БПЛА", – добавили в Силах обороны юга.

Уже с самого утра на Пасху к моменту включения Плетенчука в эфир телемарафона оккупанты провели уже 5 штурмов.

"В основном – это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов, и Работино, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций", – отметил спикер.

Кроме Кринок, по словам Плетенчука, в Херсонской области враги совершили и несколько штурмов в районе острова Нестрига, освобождение которого от оккупантов главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил в конце апреля. Освобождение этого острова очень важно для воинов: теперь оккупанты вынуждены пересекать открытую местность, чтобы добраться до ближайших населенных пунктов.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, почему для оккупантов критически важен Часов Яр. Без контроля над этим городом ВС РФ не смогут продвинуться дальше, на Краматорск и Константиновку.

Также, как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение 4 мая на Бахмутском направлении наши воины отразили 12 вражеских атак. Всего в Украине в тот день произошло 95 боевых столкновений.

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