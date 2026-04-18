Оккупанты накапливают силы на южных окраинах Мирнограда: в ВСУ рассказали о тактике россиян

Оккупационные войска РФ стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области и пытаются закрепиться в пределах жилой застройки. Россияне активно используют городской рельеф для прикрытия своих сил.

Начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой рассказал о ситуации в эфире Радио Донбасс Реалии и объяснил, как противник использует застройку. Он отметил, что российские подразделения имеют преимущество в этих условиях.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", – сказал он.

Городское преимущество

По данным аналитического проекта DeepState по состоянию на 15 апреля, российские силы накапливают пехоту и ствольную артиллерию на юге Мирнограда. Этот участок, как отмечается, является сложным для поражения украинскими дронами. Частично это связано с особенностями местности, но не только. Высотная застройка фактически создает для противника естественный щит.

По словам Полевого, обычные тактические FPV-дроны не могут эффективно работать из-за препятствий в виде зданий. Они ограничивают радиогоризонт и мешают стабильной связи, что в таких условиях критично.

Сложности поражения

Самая большая проблема заключается в плотной застройке, которая затрудняет любые попытки вести разведку или наносить удары. Высотки Мирнограда и Покровска, по словам военного, действуют как естественные барьеры – "как горы, как лес", закрывающие логистику противника от наблюдения.

Попытки использовать ретрансляторы или разведывательные средства часто срываются из-за активной работы российской противовоздушной обороны. Даже современные дроны на оптоволокне не всегда помогают. В городских условиях кабель может ложиться на землю, перегибаться или рваться об острые углы зданий, которые "торчат, как зубы".

Несмотря на это, как подчеркнул Полевой, южные окраины Мирнограда не являются полностью недосягаемыми для поражения. Удары там осуществляются, но сложный рельеф и текущие приоритеты делают это направление одним из самых тяжелых для работы беспилотников.

