Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине: погибла сотрудница заправки, есть раненая. Фото и видео

Российские оккупационные войска 6 ноября 2024 года около 22:00 совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре Ямпольской громады Шосткинского района на Сумщине, сбросив две управляемые авиабомбы. В результате атаки погиб один человек, еще один пострадал.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Сумщины и Офисе генпрокурора. Был поврежден многоэтажный дом, железнодорожная инфраструктура и уничтожена автозаправочная станция.

На месте происшествия работали чрезвычайщики, которые спасли человека из поврежденного здания, разрезав металлические конструкции. Пострадавшую женщину передали медикам. Также они деблокировали тело погибшего из-под развалин другого здания.

"В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, еще одна женщина – 53-летняя работница "Укрзализныци" получила ранения", – сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры в сотрудничестве с другими правоохранительными органами фиксируют последствия обстрелов.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопровождаемого умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате дроновой атаки РФ ночью 7 ноября получили повреждения несколько домов и более десяти автомобилей. Один человек пострадал, также из-за пережитого шока несколько жителей нуждались в поддержке психологов.

Напомним, что в ночь на 7 ноября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками сбитых дронов повреждены дома в одном из районов области.

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