Оккупанты нанесли массированный удар по Казачьей Лопани на Харьковщине: есть погибший

В четверг, 20 июля, российские террористические войска произвели обстрел поселка Казачья Лопань Дергачевской общины на Харьковщине. В результате атаки погиб 62-летний местный житель, а также повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части населенного пункта.

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О последствиях очередного военного преступления россиян сообщил в Telegram начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. По его словам, противник вел огонь из танка, нанеся около 20 ударов по частным домам и гражданской инфраструктуре.

По данным Задоренко, мужчина 1962 года рождения получил прямое осколочное поражение легких и погиб почти сразу. Также повреждения получило админздание Казачелопанского старостинского округа.

Напомним: ночью 20 июля россияне снова атаковали юг Украины. Третий день под обстрел попала Одесщина – там разрушения в городе и области, а также жертва. В Николаеве в результате прилета горел жилой дом, погиб один человек, много пострадавших.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Украине в общей сложности 38 крылатых ракет и дронов-камикадзе, из которых 18 были сбиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 20 июля российские окккупанты направили дроны-камикадзе Shahed-136 по Сумщине. Защитники неба сбили два таких вражеских беспилотника, одновременно есть и прилет;

– также россияне атаковали Черниговскую область. В частности, враг обстрелял поселок Семеновка с использованием дронов-камикадзе типа Shahed. В поселке были повреждены жилые дома;

– президент Зеленский отреагировал на атаку РФ на Одессу и Николаев. Он выразил соболезнования раненым и семьям невинных жертв ночной российской атаки, а также заверил, что Украина непременно устоит против атак российского зла.