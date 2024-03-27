Оккупанты нанесли удар по Николаеву, ранены шесть человек

Российские оккупанты днем 27 марта нанесли ракетный удар по Николаеву. Для атаки враг применил ракету "Искандер-М" с фугасной боевой частью.

Известно о по меньшей мере шести раненых. Подробности сообщили глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и "Николаевский Ванек".

Днем 27 марта во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о прилете в облцентр.

"Один "приход". Предварительно – ракета "Искандер-М" с фугасной боевой частью (не кассетной, как в прошлый раз). Есть пострадавшие гражданские, степень ранений разная", – отметил "Николаевский Ванек".

Впоследствии Ким уточнил: ранения получили по меньшей мере шесть человек.

"На данный момент известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии", – написал он в 15:27.

Во что целились захватчики – неизвестно. "Николаевский Ванек" подчеркнул: в месте, куда прилетела российская ракета, нет ни украинских войск, ни военных объектов.

Тревога в Николаевской области была объявлена в 14:28. Об отбое известили в 15:00.

Первые сообщения о взрыве появились около 14:30. В 14:32 атаку на облцентр подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаевцы, предварительно – баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу!" – призвал он.

Напомним, в ночь на 27 марта силы ПВО сбили 10 дронов из 13, которыми РФ атаковала Украину. В отражении воздушного нападения приняли участие зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.